Oostkampse bevolking groeide met 116 inwoners in 2019 Siebe De Voogt

30 januari 2020

12u00 0 Oostkamp Het aantal inwoners van Oostkamp is ook vorig jaar licht gestegen. De gemeente noteerde een stijging van 116, voornamelijk vrouwen. Oostkamp telt zo voortaan 23.809 inwoners.

Oostkamp zelf kende vorig jaar de grootste groei met 137 inwoners. Ook deelgemeente Hertsberge kreeg er 23 mensen bij. Ruddervoorde en Waardamme kenden dan weer een lichte daling in hun bevolkingsaantal met 22. De stijging van het bevolkingsaantal is voornamelijk te verklaren door het aantal geboorten dat vorig jaar opnieuw hoger lag dan het aantal sterfgevallen: respectievelijk 234 en 179. Tegenover 2018 bleef het aantal geboorten vorig jaar hetzelfde. De gemeenten noteerde in 2019 wel 24 minder sterfgevallen dan het jaar ervoor. In totaal kwamen vorig jaar 1.284 nieuwe inwoners in Oostkamp wonen. 1.223 anderen verlieten de gemeente.

25.000 inwoners

“Oostkamp is en blijft een attractieve gemeente in de Brugse regio”, reageert burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “ Onze sterke punten zijn de strategische ligging, het sterke verenigingsleven, het ruime aanbod van vrijetijdsmogelijkheden, ruim aanbod van lokale economische actoren, kwaliteitsvolle scholen en zorgcentra, maar vooral ook de unieke combinatie van een voorstedelijk en landschappelijk gebied. Op het ene moment waant men zich in een voorstadje en enkele kilometers verder sta je tussen de koeien in een prachtig boerenlandschap.”

De gemeente wil het bevolkingsaantal in Ruddervoorde een stimulans geven door verschillende projecten te realiseren. In Waardamme hopen ze nieuwe inwoners aan te trekken door de komst van betaalbare woningen via het woonproject Overhof. Volgens schattingen zou de bevolking van Oostkamp tegen 2030 aangroeien met 5 procent. Op die manier zouden er binnen tien jaar 25.000 Oostkampenaren zijn.

