Oostkamps biotechbedrijf ontwikkelt coronavaccin en schenkt intussen 1.500 handgels aan woonzorgcentra: “Willen onze verantwoordelijkheid opnemen” Siebe De Voogt

15 april 2020

15u18 0 Oostkamp Biotechbedrijf Ziphius Therapeutics uit Oostkamp is volop bezig met de ontwikkeling van een vaccin tegen corona. Om het onderzoek mee te financieren bracht de firma haar eigen handgels op de markt. 1.500 exemplaren werden woensdag weggeschonken aan drie zwaar getroffen woonzorgcentra in Kortrijk, Waregem en Sint-Kruis. “Wij willen onze verantwoordelijkheid opnemen”, zegt CEO Chris Cardon.

Zorgt een Oostkampse firma binnen enkele maanden voor een baanbrekend vaccin tegen corona? Het zou zomaar kunnen, want biotechbedrijf Ziphius Therapeutics is samen met de Gentse universiteit volop bezig met de ontwikkeling van zo’n vaccin. “Wij bestuderen genetica met de bedoeling de strijd aan te gaan met uitzonderlijke virussen, zoals corona”, vertelt CEO Chris Cardon. “Eenmaal het vaccin wordt gevonden, kunnen grote farmabedrijven het gaan produceren. 80 procent van onze 14-koppige ploeg is momenteel bezig met het project. We hopen binnen een vijftal maanden een product klaar te hebben dat op mensen getest kan worden.”

Verschillende aanpak

Ziphius Therapeutics ontwikkelde eerder al een succesvol vaccin tegen het zikavirus, dat bij baby’s ernstige geboorteafwijkingen kan veroorzaken. Ze hanteren een andere methode dan de klassieke aanpak van veel gentechnologiebedrijven. “Bij een klassiek vaccin worden onderdeeltjes van een bacterie of virus ingespoten bij de mens, zodat het lichaam immuunstoffen kan aanmaken en zich kan wapenen tegen een aanval”, stelt Cardon. “Wij pakken het anders aan en maken van het lichaam een medicijn- of vaccinfabriekje. We injecteren mRNA in het lichaam. Dat is een soort code die cellen instructies geeft om eiwitten aan te maken. Die eiwitten zijn specifieke stoffen die een verstoord lichaamsproces recht trekken of als antigen werken. Het lichaam produceert dus zélf een soort medicijn en op die manier kunnen zich bijna geen bijwerkingen voordoen. Bovendien kunnen we met onze methode sneller een vaccin ontwikkelen dan gangbaar. De productie is daarnaast ook goedkoper.”

Handgels

Het Oostkampse biotechbedrijf gaat echter nog verder. Tien dagen geleden startten ze samen met een andere firma een lijn op die handgels produceert op basis van alcohol. “De gels worden verkocht in apotheken", vertelt Cardon. “De inkomsten gaan voor 100 procent naar het vaccinonderzoek tegen corona. We willen iedereen tonen dat we onze verantwoordelijkheid opnemen. Mede daarom besloten we ook drie woonzorgcentra te steunen die bijzonder zwaar werden getroffen door het coronavirus. Hun hoge sterftecijfers knaagden aan ons.” Woensdag deelde Ziphius Therapeutics in totaal 1.500 handgels uit aan de woonzorgcentra De Meers in Waregem, Sint-Vincentius in Kortrijk en Westervier in Brugge in het bijzijn van de burgemeesters of bevoegde schepenen van de drie steden. Drie partnerbedrijven zetten hun schouders mee onder het initiatief: Cras uit Waregem, Vanca uit Gullegem en Van Marcke uit Brugge.