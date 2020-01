Oostkampenaren geven meer bloed dan gemiddeld: “Maar het kan nog beter” Siebe De Voogt

12u50 0 Oostkamp Het Rode Kruis-Vlaanderen blijft op zoek naar bloeddonoren. Uit cijfers blijkt in Oostkamp 4,18 procent van de inwoners bloed te geven. Dat is beter dan het Vlaamse gemiddelde, dat op 3 procent ligt.

Het Rode Kruis wil het aantal donoren in Vlaanderen tegen het einde van 2020 op te trekken naar 4 procent. Er is immers 70 procent kans dat iemand ooit een bloedproduct nodig heeft. Ondanks het mooie resultaat in Oostkamp, roept de gemeente haar inwoners op om zich nog eens van hun beste kant te laten zien. “Help jij mee om van ons dorp het vrijgevigste dorp te maken?”, klinkt het. “Kom dit jaar minstens één keer bloed, plasma of bloedplaatjes geven. Vraag familie of vrienden of ze mee willen doneren om zo naar 1 procent meer te gaan in onze gemeente tegen het einde van dit jaar.” Op www.rodekruis.be kan u bekijken waar u bloed kan geven.