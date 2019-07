Oostkamp zet in op duurzame mobiliteit en koopt vier elektrische wagens aan Siebe De Voogt

11 juli 2019

15u48 0 Oostkamp Oostkamp heeft recent een elektrische wagen in gebruik genomen voor haar rattenvanger. Met nog drie elektrische deelauto’s voor het einde van dit jaar, zet de gemeente vol in op duurzame mobiliteit.

In het gemeentelijk bedrijfsvervoerplan staat duurzame mobiliteit bij de medewerkers voorop. Eén van de pijlers daarbij is de uitstoot van CO2 beperken, onder meer door in te zetten op een groener en jonger wagenpark. De auto van de gemeentelijke rattenvanger dateerde uit 1989 en was dus dringend toe aan vervanging. De gemeente kreeg van de provincie West-Vlaanderen een subsidie van 10.000 euro en kocht daarmee een elektrische wagen aan voor zijn medewerker. Later dit jaar neemt Oostkamp nóg drie elektrische deelwagens in gebruik voor zowel medewerkers als inwoners. Voor die auto’s zullen elektrische laadpalen geplaatst worden aan de bezoekersparking van OostCampus.