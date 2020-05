Oostkamp organiseert op eerste zondag van juli “grootste ontbijt in ‘t wit” Siebe De Voogt

26 mei 2020

De gemeente Oostkamp wil op de eerste zondag van juli een groots evenement op poten zetten als alternatief voor het ontbijt in 't wit. Elke inwoner zal worden uitgenodigd om zijn of haar woning te versieren in het wit en voor de deur te ontbijten.

Het ontbijt in ‘t wit is elk jaar bij aanvang van de zomervakantie een vaste afspraak in het Beukenpark. Door de coronacrisis kan het evenement dit jaar niet doorgaan, maar de gemeente wil het ontbijt niet zomaar laten vallen. Ze voorzien daarom een alternatief. Alle inwoners kunnen tóch deelnemen door tussen 8.30 en 11.30 uur een tafel te zetten op hun stoep of in de voortuin en daar te ontbijten.

Elke Oostkampenaar krijgt begin volgende maand een uitnodiging in de bus voor het evenement. Via sociale media, de gemeentelijke website en gemeentelijke nieuwsbrief zullen ze in aanloop naar het ontbijt ook tips krijgen om hun woning in ‘t wit te versieren. De dag van 1 juli zal burgemeester Jan de Keyser (CD&V) om 9.30 uur een online toespraak houden. Deze zal live te volgen zijn via de Facebookpagina van de gemeente.