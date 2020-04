Oostkamp houdt zich aan de coronamaatregelen: voorlopig geen files aan containerpark Siebe De Voogt

07 april 2020

10u46 0 Oostkamp In tegenstelling tot veel containerparken in Vlaanderen, lijkt Oostkamp zich dinsdagmorgen wél te houden aan de coronamaatregelen. Bij opening van het recyclagepark was langs de Siemenslaan geen sprake van files.

Het containerpark opende dinsdagmorgen om 9 uur na enkele weken sluiting opnieuw de deuren. Het gemeentebestuur vroeg haar inwoners enkel langs te komen indien dat noodzakelijk was, en daar lijken de Oostkampenaren zich aan te houden. Van files was dinsdagvoormiddag geen sprake.

Wie de komende dagen en weken afval wil brengen, moet zich houden aan strikte voorzorgsmaatregelen. Het aantal wagens in het park wordt beperkt, slechts één persoon per wagen is toegelaten en ook alle maatregelen rond social distancing moeten strikt opgevolgd worden. Het recyclagepark langs de Siemenslaan is deze week tot en met zaterdag open van 9 tot 17 uur. Vanaf dinsdag 14 april gelden opnieuw de gebruikelijke openingsuren. Een halfuur voor de sluiting van het park wordt de wachtrij afgesloten en worden geen nieuwe wachtenden meer toegelaten. Het containerpark langs de Leiteweg in Ruddervoorde gaat woensdag open conform de vroegere uren.