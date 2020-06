Oostkamp helpt verenigingen en inwoners in coronacrisis Siebe De Voogt

22 juni 2020

13u52 0 Oostkamp Het Oostkampse gemeentebestuur neemt naar aanleiding van de coronacrisis enkele financiële maatregelen. Hiermee wil de gemeente het verenigingsleven en de individuele burgers ondersteunen.

De gemeente wil het sociale en economische leven na de coronacrisis ondersteunen en zette daarom het relanceplan KERNgezond 8020 op poten. Het plan bevat onder meer enkele financiële maatregelen. De eerste twee hebben betrekking op de Oostkampse verenigingen.

In het meerjarenplan 2020-2025 werd bepaald dat een vereniging of organisatie tussen 70 en 110 procent van haar referentiebedrag voor de gemeentelijke toelage kon ontvangen, naargelang ze voldeed aan een aantal parameters. Door de coronacrisis wordt voor 2020 aan elke vereniging minstens 100 procent toegekend. De organisaties moeten dit jaar bovendien geen huurgeld meer betalen voor feestmateriaal.

Uitstel voor gemeentebelasting

Ook de huur of concessie voor gemeentelijke locaties valt weg tot de activiteiten hernomen mogen worden. De gemeente verhuurt onder meer enkele woningen voor een sociaal of commercieel doel, zoals de pastorie in Ruddervoorde en de pop-uppaintball in de Stationsstraat. Daarnaast hebben ze enkele consessies van uitbating toegestaan, zoals de cafetaria in De Valkaart, ‘t Bloemenhuisje of de Wara. Concreet valt de vergoeding voor het tweede kwartaal weg.

De individuele burger krijgt dan weer uitstel voor de gemeentebelasting. De inning ervan zal pas in oktober gebeuren.