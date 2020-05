Ook in coronatijden stelt gemeente studieruimte beschikbaar voor studenten Siebe De Voogt

16 mei 2020

11u05 1 Oostkamp De huidige coronacrisis houdt het gemeentebestuur van Oostkamp niet tegen om ook tijdens de komende blok studieruimtes ter beschikking te stellen van studenten. Vanaf maandag kunnen zij terecht in De Valkaart en Ridefort.

De voorbije jaren stelde de gemeente ruimtes open in de bibliotheek en het woonzorgcentrum Ter Luchte. Die locaties kunnen door de huidige coronacrisis niet gebruikt worden. Ter vervanging worden de bovenzaal van De Valkaart en de cafetaria van Ridefort ingericht als tijdelijke studieruimtes. Er wordt op de bewuste locaties telkens 4 vierkante meter ruimte voorzien per student. Ook ter plaatse blijven de regels van social distancing en handhygiëne gelden. De gemeente zal onder meer handgel plaatsen.

De tijdelijke studieruimtes zijn vanaf maandag open van 8.30 tot 18.30 uur op weekdagen en van 9 tot 12 uur op zaterdagvoormiddag. Voor de studenten wordt water voorzien en een wifi-verbinding. In De Valkaart zijn in totaal 36 plaatsen beschikbaar. In Ridefort zijn dat er 20. Studenten kunnen hun plaats reserveren via de website van de gemeente. Reservaties kunnen geplaatst worden per dagdeel. Wie een hele dag wil gaan studeren, moet twee dagdelen reserveren.