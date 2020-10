Ongeval met drie voertuigen op E403 zorgt voor lange file Siebe De Voogt

06 oktober 2020

Oostkamp Op de E403 in Ruddervoorde raakten dinsdagavond drie voertuigen betrokken in een kop-staartaanrijding. Door het ongeval ontstond een file van enkele kilometers lang.

De botsing vond rond 17.30 uur plaats in de richting van Kortrijk. De bestuurder van een personenwagen moest net voor de afrit in Ruddervoorde in de remmen gaan voor een voorligger. Een achteropkomende auto met aanhangwagen en een bestelwagen konden het voertuig niet meer ontwijken en reden het langs achteren aan. Door het ongeval was de linkerrijstrook versperd voor het verkeer, waardoor het aanschuiven was vanaf Brugge. Niemand raakte gelukkig gewond.