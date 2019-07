OCMW en Groep Zorg Heilige Familie sluiten samenwerkingsakkoord voor uitbating WZC Ter Luchte Siebe De Voogt

05 juli 2019

14u37 5 Oostkamp De gemeente en het OCMW van Oostkamp hebben samen met de Groep Zorg Heilige Familie een samenwerkingsakkoord gesloten voor de uitbating van woonzorgcentrum Ter Luchte in Ruddervoorde. De samenwerking moet op 1 januari 2020 van start gaan.

Gemeente en OCMW willen met de Groep Zorg Heilige Familie een publiek-private samenwerking aangaan voor de uitbating van woonzorgcentrum Ter Luchte. De Groep Zorg Heilige Familie is geen onbekende in de zorgsector. Ze baten al verschillende ziekenhuizen en woonzorgcentra uit, waaronder ook het WZC Sint-Jozef in Oostkamp. De ervaring van de groep zal volgens de gemeente van groot belang zijn voor het realiseren van de uitbreiding van Ter Luchte met een dertigtal bedden en de toekomstige vervangingsnieuwbouw. Die is voorzien tegen 2028. “We zijn bij onze keuze niet over één nacht ijs gegaan”, zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). We hebben het voorbije anderhalf jaar intensief onderhandeld over alle aspecten van de samenwerking en zijn recent met alle partners en vakbonden tot een volledig akkoord gekomen. Het huidige akkoord biedt voldoende garanties voor zowel het personeel als het bestuur.” De nieuwe woonzorgvereniging moet vanaf 1 januari 2020 de zorgsite operationeel uitbaten onder de vorm van een vzw.