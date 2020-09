Nuttig cadeau: leerlingen Sint-Pietersschool krijgen fietshelm voor Week van de Mobiliteit Siebe De Voogt

28 september 2020

18u33 0 Oostkamp In het kader van de Week van de Mobiliteit hebben de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de Vrije Basisschool Sint-Pieter in Oostkamp een fietshelm ontvangen. De helmen werden gesponsord door fietsenhandelaar Delta Bikes.

Fietsveiligheid ligt de Oostkampse Sint-Pietersschool nauw aan het hart. Tijdens de Week van de Mobiliteit organiseerden ze dan ook heel wat sensibiliseringsacties. Naar goede gewoonte kwam de politie over de vloer om de fietsen van de leerlingen te controleren en bovendien werd ook het startschot gegeven voor het fietsproject van het 5de en 6de leerjaar.

De school probeert in die jaren zoveel mogelijk verplaatsingen met de fiets te doen: naar de sporthal voor de turnles, naar de archeologische site of naar de schaatsbaan. Om alles veilig te laten verlopen, werden de leerlingen onderworpen aan de fietscontrole, maar kregen ze ook een fluohesje en een fietshelm. De helmen werden dit jaar gesponsord door fietsenhandelaar Delta Bikes. Ook de ouderraad deed een duit in het zakje.