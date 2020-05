Nu ook werken aan andere kant van Stationsstraat Siebe De Voogt

06 mei 2020

08u57 0 Oostkamp Maandag starten werken ter hoogte van het postkantoor in de Stationsstraat in Oostkamp. Voor de werken in het stuk richting Moerbrugge moet de gasleiding doorgetrokken worden naar de andere kant van de rotonde.

Na de ingrijpende werken in het stuk Stationsstraat richting Moerbrugge gaan nu ook werkzaamheden van start aan de andere kant van de rotonde. De gasleiding aan beide zijden moet verbonden worden en daarom moeten arbeiders een boring uitvoeren onder de rotonde. De Stationsstraat zal daarom vanaf maandag ter hoogte van het postkantoor deels afgesloten zijn. Het verkeer kan de straat niet inrijden vanaf de rotonde. Er zal een omleiding worden voorzien via de Gruuthuselaan, Kapellestraat en Stationsstraat. De straat uitrijden richting rotonde blijft wel mogelijk. Fietsers in de Stationsstraat blijven doorkunnen in beide richtingen. Zij die via de Gruuthuselaan richting Europaplein willen rijden, zullen moeten omrijden via de Stationsstraat en Hogedreef. De werken duren tot en met woensdag 20 mei. Tijdens het weekend zal de weg worden vrijgemaakt. Parkeren voor het postkantoor zal niet mogelijk zijn.