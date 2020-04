Nog geen definitieve afgelasting van ParkPop: “Niet duidelijk of wij ‘massa-evenement’ zijn” Siebe De Voogt

16 april 2020

08u37 6 Oostkamp De organisatie van ParkPop in Oostkamp heeft nog een sprankeltje hoop dat het gratis festival in het weekend van 22 en 23 augustus tóch kan doorgaan. “Het is niet duidelijk of wij onder de term van een massa-evenement vallen”, zegt Stijn Degrande.

ParkPop lokte vorig jaar verspreid over twee dagen zo'n 17.000 bezoekers naar het Beukenpark in Oostkamp. Dit jaar oogde de affiche opnieuw bijzonder mooi met tal van Belgische artiesten als School is Cool en Zornik, maar ook de Amerikaanse wereldster Coolio. Sinds woensdagavond is het hoogst onzeker of ParkPop dit jaar wel kan doorgaan. De Nationale Veiligheidsraad besliste dat grote festivals en massa-evenementen tot en met 31 augustus moeten afgelast worden. Maar valt ParkPop onder het begrip ‘massa-evenement’? Ook voor de organisatie is dat niet volledig duidelijk. Zij weigeren hun festival dan ook voorlopig af te gelasten. “Er is niet gepreciseerd hoe groot een ‘groot’ festival is”, zegt Stijn Degrande. “Wij wachten dan ook de verdere communicatie en concretere richtlijnen van de overheid af. Deze zouden nog deze maand moeten volgen.”

Het festival verschuiven naar het najaar is alvast geen optie. “We werken met een 300-tal vrijwilligers, die in de zomerperiode makkelijker verlof kunnen krijgen om mee te helpen aan de voorbereiding van ParkPop. Daar kruipt heel wat tijd in. In het najaar hetzelfde realiseren is bijzonder moeilijk, zoniet onmogelijk.”