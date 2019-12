Nieuwe verkeerslichten aan op- en afrit E40 zorgen voor veel ergernis: Agentschap Wegen en Verkeer bekijkt situatie binnenkort Siebe De Voogt

04 december 2019

11u39 0 Oostkamp De nieuwe verkeerslichten aan de op- en afrit van de E40 richting Brussel in Oostkamp zorgden de voorbije weken voor heel wat ergernis bij bestuurders die uit de richting van Oostkamp kwamen. Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat de situatie ter plaatse binnenkort bekijken.

Sinds de plaatsing van de verkeerslichten in de Hertsbergsestraat is het dan wel gedaan met files op de afrit van de E40 zelf, maar op de lokale wegen is het tijdens de spitsuren bij momenten wel bijzonder lang aanschuiven. Op sociale media regende het de voorbije weken dan ook negatieve berichten van geërgerde bestuurders. Volgens burgemeester Jan de Keyser (CD&V) gaat het Agentschap Wegen en Verkeer de situatie binnenkort evalueren. “De lichten aan de E40 zijn een maand in werking”, zegt hij. “Zoals elke nieuwe situatie vraagt ook deze vernieuwing een aanpassing van zowel bestuurders als fietsers. Alle feedback die we tot nu toe ontvingen werd aan het AWV overgemaakt. Zij vinden de inbreng van weggebruiker zeker belangrijk en baseren zich onder meer op deze bevindingen om bijsturen te doen. Binnenkort zitten we hierover samen.”

Volgens de Keyser wordt ook de verkeersstroom op het volledige traject tussen de op- en afrit van de E40 en de brug van Steenbrugge onder de loep genomen. “Die studie moet aantonen welke structurele maatregelen op langere termijn nodig zijn om het verkeer tussen beide punten vlotter te kunnen laten verlopen. Het plaatsen van de verkeerslichten is een tussentijdse ingreep om op korte termijn de verkeersveiligheid op de afrit en die voor de fietsers te verhogen.” Wie opmerkingen heeft over de verkeerssituatie aan de nieuwe lichten, kan die per mail doorsturen naar het adres openbarewerken@oostkamp.be.