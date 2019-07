Nieuwe poelen, vleermuizenbunker en speelheuvels moeten meer bezoekers naar Kampveld lokken Siebe De Voogt

10 juli 2019

14u40 0 Oostkamp Het Agentschap Natuur en Bos is volop bezig werken uit te voeren in het Kampveldbos in Oostkamp. Nieuwe poelen, vispaaiplaatsen, een vleermuizenbunker, speelheuvels en bruggen over de Rivierbeek moeten Kampveld aantrekkelijker maken.

Wie vanuit Oostkamp langs de Kortrijksestraat Waardamme binnenreed, zal het de voorbije weken wel al gemerkt hebben. Aan het Kampveldbos zijn graafmachines volop in de weer met het verplaatsen van aarde. De werken kaderen in een project van het Agentschap Natuur en Bos om de natuur en beleving in het bos te versterken. Intussen werden al zes nieuwe poelen gegraven en drie paaiplaatsen. “De poelen zijn erg waardevol, want ze vormen rijke leefplekken, waarin allerhande water- en moerasplanten, insecten en amfibieën een thuis vinden”, stelt het Agentschap. “De vispaaiplaatsen, twee op de Rivierbeek en één op de Hertsbergebeek, bieden de vissen de perfecte omstandigheden om zich voor te planten en op te groeien. Voor de vleermuizen wordt dan weer een bunker gebouwd.”

De grond die vrijkwam bij de graafwerken, werd gebruikt om enkele dreven en het ruiterpad te verbeteren en vijf heuvels aan te leggen in de speelzone. Dit najaar zal het Agentschap Natuur en Bos nog enkele houten speelelementen bouwen voor de kinderen. Tot slot zullen ook twee bruggen gebouwd worden over de Rivierbeek voor wandelaars en fietsers. “Op die manier wordt de kern van Waardamme nog beter verbonden met het natuurgebied en kunnen fietsers en wandelaars genieten van de natuurpracht.”