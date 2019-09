Exclusief voor abonnees Nieuwe nationaal voorzitter van Jong N-VA heeft West-Vlaamse roots: “Terugkeren naar de provincie doet me nog steeds deugd” Siebe De Voogt

27 september 2019

16u56 3 Oostkamp Lawrence Vancraeyenest (33) werd afgelopen zomer nationaal voorzitter van Jong N-VA en is sinds januari ook schepen in het Antwerpse Edegem. De roots van de dertiger liggen echter in West-Vlaanderen. Lawrence groeide op in Roeselare en woonde ook in Waardamme. “Terugkeren doet me nog steeds ontspannen”, vertelt hij.

Het zijn drukke tijden voor Lawrence Vancraeyenest. Nadat hij in januari schepen werd in z’n thuisbasis Edegem, nam hij halfweg augustus ook de fakkel over als nationaal voorzitter van Jong N-VA. Ontsnappen aan de drukte doet de geboren West-Vlaming af en toe door terug te keren naar z’n geboortestreek. “Antwerpen is een leuke provincie en Edegem een toffe en mooie gemeente, maar het is toch helemaal anders dan de bossen in West-Vlaanderen”, vertelt hij. “Ik keer graag nog eens terug naar mijn heimat, waar toch nog veel meer open ruimte terug te vinden is en ook wat minder file. Ik kan me er perfect ontspannen.”

