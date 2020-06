Nieuwe fase van werken in Stationsstraat gaat maandag van start Siebe De Voogt

05 juni 2020

13u03 5 Oostkamp Het project rond de Het project rond de heraanleg van de Stationsstraat in Oostkamp gaat komende maandag een nieuwe fase in. Daarbij zal het kruispunt met de Moerbrugsestraat worden afgesloten.

In het stuk Stationsstraat richting Moerbrugge zijn nu al enkele weken ingrijpende werken van start. De straat is volledig afgesloten en het verkeer moet een omleiding volgen via Steenbrugge. Maandag gaat een nieuwe fase van het project van start. De nieuwe rijweg wordt daarbij aangelegd en het kruispunt met de Moerbrugsestraat wordt heringericht. Tussen de Rivierbeek en hobbycenter Paridaen worden ook de nieuwe nutsleidingen aangelegd.

De gevolgen voor het gemotoriseerd verkeer blijven dezelfde. Tijdens het bouwverlof zal de as tussen de rotonde aan het postkantoor en Moerbrugge wél opengesteld worden. Fietsers zullen maandag nog steeds door kunnen in beide richtingen, maar zullen op sommige plaatsen wel moeten afstappen. Vanaf dinsdag tot 17 juli zullen ze richting Moerbrugge een omleiding moeten volgen via het station en de tunnel onder het spoor. In de andere richting zal het gewone fietspad dan gebruikt kunnen worden.