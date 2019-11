Nieuw fietspad maakt het mogelijk om van Nieuwenhove naar Erkegem te rijden Siebe De Voogt

11 november 2019

10u25 1 Oostkamp In Oostkamp kunnen fietsers voortaan makkelijk van de wijk Nieuwenhove naar Erkegem rijden en omgekeerd. Een nieuw fietspad langs het domein De Herten werd in de herfstvakantie opengesteld.

De recreatieve fietsverbinding kadert in het inrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse en verbindt de Hertendreef aan de rand van de wijk Nieuwenhove met de Hertsbergsestraat in Erkegem. Het pad werd aangelegd in ongebonden porfiersteenslag met een dikte van 25 centimeter en een breedte van 2 meter tot 2,5 meter. Autoverkeer is niet toegelaten en wordt tegengehouden door anti-parkeerpalen aan beide kanten. De kostprijs van de werken werd geraamd op iets minder dan 45.000 euro, exclusief BTW. Zeventig procent van dat bedrag werd bekostigd met subsidies van het Vlaamse Gewest.