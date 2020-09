Nabestaanden horen verongelukte duikster zingen op haar eigen uitvaartplechtigheid: “Muziek was Nathalie haar leven”

Oostkamp

Bijna een jaar nadat ze om het leven kwam bij een duikongeval heeft de familie van Nathalie Fiers (36) uit Oostkamp dinsdagmorgen in intieme kring afscheid genomen. Het werd een ingetogen dienst waarbij ook de prachtige zangstem van Nathalie te horen was. “Het leven van mijn dochter stond in het teken van muziek, dus mixte ik haar stem met die van Freddy Mercury”, vertelt haar vader Philip.