Na dertig jaar opnieuw kasteelfeesten in park bij Pecsteen: dag vol muziek, animatie en kunst Siebe De Voogt

07 september 2019

11u29 0 Oostkamp Zondag wordt in het park rond kasteel Pecsteen in Ruddervoorde opnieuw feest gevierd. De ganse dag vinden muziekoptredens, rondleidingen en een kunsttentoonstelling plaats. De laatste editie van de kasteelfeesten dateert al van dertig jaar geleden.

Na een eerste editie in 1949 en een tweede in 1989 vinden zondag voor de derde keer kasteelfeesten plaats in de Hillestraat 41 in Ruddervoorde. Plaats van het gebeuren is kasteel Pecsteen. Om 10 uur worden de feesten plechtig op gang geschoten met een spel “Waar of niet waar”, waaraan tien bekende Ruddervoordenaars deelnemen. Anderhalf uur later start een aperitiefconcert met die Verdammte Spielerei en gaan de foodtentjes op het domein open. In de namiddag vinden leuke optredens plaats van onder meer Lajos and The Gang en The Skyblaster. De ganse dag worden rond het kasteel ook spelen gehouden. Zo is er voor de kinderen een springkastelenpark en laurierendoolhof.

Wie het kasteel Pecsteen beter wil leren kennen, kan om 14, 15, 16 of 17 uur deelnemen aan rondleiding in het kader van Open Monumentendag. Gidsen vertellen er honderduit over de geschiedenis van het kasteel en haar bewoners. De kasteelfeesten zijn een organisatie van de Ruddervoordse “Vrienden van het Livelied”, verschillende lokale verenigingen en de gemeente Oostkamp. De toegang is volledig gratis. Naar aanleiding van het evenement is de Hillestraat langs beide kanten enkel toegankelijk voor voetgangers of fietsers. Wagens kunnen geparkeerd worden in het centrum van Ruddervoorde, van waaruit een treintje naar het kasteel rijdt. Meer info op de Facebookpagina van Pecsteen ’19.