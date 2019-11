Na alcoholvrije gin brengt student-ondernemer Mattias (23) nu ook alcoholvrije rum op de markt Siebe De Voogt

30 november 2019

21u31 0 Oostkamp Enkele maanden nadat Mattias Bonami (23) uit Ruddervoorde een alcoholvrije gin op de markt bracht, importeert hij nu ook een alcoholvrije rum. “De Rumish wordt zeker een even groot succes als The Saint GT”, zegt de jonge student-ondernemer.

Cemport, het bedrijfje van Ruddervoordenaar Mattias Bonami, draait op volle toeren. De student-ondernemer lanceerde in mei een Zuid-Afrikaanse alcoholvrije gin in België en amper zes maanden later is de Saint G&T al beschikbaar in 139 contactpunten in West- en Oost-Vlaanderen.

Primeur in België

Hoewel z’n examens eraan komen, zit Mattias niet stil. Recent bracht hij een tweede product op de markt: de alcoholvrije rum Rumish. “Ik was al even op zoek naar een tweede spirit om in België te verdelen”, vertelt de twintiger. “In Denemarken kwam ik in contact met de rum van Ish Spirits. Toen ik de fles opendeed, wist ik meteen dat ik het goeie product te pakken had. De aroma’s zijn overweldigend. De Rumish bevat 0,5 graden alcohol om de smaken te bewaren, maar valt daarmee nog onder de categorie van de alcoholvrije dranken. De twee voornaamste ingrediënten zijn vanille uit Madagaskar en nootmuskaat uit Indonesië. De rum zorgt voor een zoete toets, maar daarna ook voor het typische brandende gevoel van de alcoholische variant.”

De Rumish behaalde internationaal en in Scandinavië al verschillende prijzen. De alcoholvrije rum is een absolute primeur in België, aangezien hij de eerste is zijn soort. “De markt van de alcoholvrije dranken wordt steeds groter. Mijn Saint G&T is al te drinken in verschillende gastronomische restaurants als bijvoorbeeld Schatteman in Hertsberge en Woestyne in Aalter. Hopelijk wordt de alcoholvrije rum een even groot succes.” Een fles met een halve liter Rumish is te verkrijgen voor 24,90 euro. Binnenkort maakt Mattias de verkooppunten bekend op zijn website www.cemport.be of op de Facebookpagin