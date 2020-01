N-VA zoekt naar betaalbare oplossingen voor duurder wordend afval: “De vervuiler moet betalen” Siebe De Voogt

23 januari 2020

16u16 0 Oostkamp Na de lokale sp.a-afdeling reageert nu ook N-VA Oostkamp op de verhoging van de milieuheffing en de duurder wordende huisvuilzakken in de gemeente. Ze pleiten onder meer voor een gedifferentieerd afvaltarief. “De vervuiler moet volgens ons betalen”, klinkt het.

De Oostkampse N-VA wil naar eigen zeggen enkele constructieve voorstellen doen rond het duurder wordend afval. “We pleiten voor een gerichte aanpak van het sluikstorten”, klinkt het. “We willen het principe van “de vervuiler betaalt” in de praktijk brengen en een nultolerantie invoeren op het vlak van sluikstorten. De GAS-boetes moeten omhoog en er moet een centraal meldpunt komen.” N-VA pleit ervoor om ook in Oostkamp een gedifferentieerd afvaltarief in te voeren, waarbij elk gezin betaalt per kilo afval dat ze produceren. “De prijzen van de recyclageparken in onze gemeente moeten ook beter afgestemd worden op die in de buurtgemeenten. Er moet een variabel tarief komen volgens het principe “de vervuiler betaalt” en iedere Oostkampenaar zou een gratis volume groenafval moeten krijgen. Tot slot pleiten we er ook voor dat elke glasbol ondergronds wordt geplaatst. Op plaatsen waar frequent wordt gesluikstort moet er camerabewaking komen.”