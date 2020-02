N-VA Oostkamp deelt chocolaatjes uit voor valentijn Siebe De Voogt

15 februari 2020

14u55 1 Oostkamp De Oostkampse afdeling van N-VA heeft zaterdag chocolaatjes uitgedeeld in de winkelstraten van de gemeente. Ter gelegenheid van valentijn wilden ze de lokale handelaars een welgemeende “dank u” zeggen.

Het uitdelen van chocolaatjes op of rond Valentijnsdag is voor N-VA Oostkamp een traditie geworden. Ook zaterdag trokken fractievoorzitter Stefaan Bollaert en zijn team opnieuw de winkelstraten in. Ditmaal niet om de mensen uit de straat te verrassen, maar wél de handelaars. “We willen hen vertellen dat we hen graag zien", stelt Bollaert. “Met de chocolaatjes wilden we hen een hart onder de riem steken, met een kaartje van dank.”