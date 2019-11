Mugheli landt op E40 na botsing in Oostkamp: twee lichtgewonden naar ziekenhuis Siebe De Voogt

28 november 2019

14u59 24 Oostkamp Op de E40 in Oostkamp vond even voor 14 uur een zware botsing plaats in de richting van Brussel. De mugheli landde op de snelweg, maar volgens de wegpolitie liepen twee betrokkenen slechts lichte verwondingen op.

Het ongeval gebeurde net voorbij het op- en afrittencomplex E40/E403. Twee wagens kwamen er in nog ongekende omstandigheden in contact met elkaar. Eén wagen kwam tot stilstand op de pechstrook. De andere werd tegen de middenberm gekatapulteerd. Aanvankelijk leek één van de betrokkenen er ernstig aan toe te zijn, waardoor de mugheli ter plaatse vloog. De heli landde op de linkerrijstrook, maar uiteindelijk bleek alles beter mee te vallen dan aanvankelijk gedacht. Twee betrokkenen werden volgens de federale wegpolitie met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval moest het verkeer een tijdlang over de pechstrook. Het was aanschuiven van voor Loppem. Intussen is de snelweg weer vrij.