Motorrijder botst op verkeersgeleider na uitwijkmanoeuvre Siebe De Voogt

24 juni 2019

17u36 0 Oostkamp In de Proosdijstraat in Hertsberge is een 60-jarige motorrijder zaterdagmiddag ten val gekomen. Hij raakte lichtgewond.

De man reed met zijn KTM-moto in de richting van Ruddervoorde, toen hij ter hoogte van het kruispunt met de Scharestraat moest uitwijken voor een Volkswagen die de rijbaan wilde opdraaien. De motard verloor de controle over zijn stuur, knalde op een verkeersgeleider en kwam zwaar ten val. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het AZ Sint-Lucas in Assebroek.