Motorrijder (41) zwaargewond na botsing in Hertsbergsestraat Siebe De Voogt

26 juni 2019

16u47 3 Oostkamp In de Hertsbergsestraat in Oostkamp verliep de ochtendspits woensdag erg stroef door een zwaar ongeval. Een 41-jarige motorrijder raakte daarbij zwaargewond.

De motard reed even voor 7 uur in de richting van Oostkamp, toen hij ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E40 bruusk moest remmen voor een Opel die linksaf wilde slaan. Zijn remmanoeuvre mislukte, waardoor de man frontaal op de wagen reed. De motorrijder maakte een lelijke val en liep zware verwondingen op. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder in de Hertsbergsestraat. Ook op de afrit van de E40 richting binnenland was het aanschuiven.