Motard (51) zwaargewond na foutgelopen inhaalmanoeuvre Siebe De Voogt

11 mei 2020

16u52 0 Oostkamp Een 51-jarige motard uit Jabbeke is zaterdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeval in de Leegtestraat in Ruddervoorde.

De Jabbekenaar reed even na 19.30 uur in de richting van het centrum, toen hij een bestelwagen inhaalde. Kort na zijn manoeuvre verloor de man volgens de politie Het Houtsche plots de controle over zijn stuur. Hij smakte hard tegen het asfalt en liep daarbij zware verwondingen op. De vijftiger werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.