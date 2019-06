Moeilijke doorgang in Kanunnik Andriesstraat en Leegtestraat tijdens eerste twee weken van zomervakantie Siebe De Voogt

27 juni 2019

14u20 0 Oostkamp In de Kanunnik Andriesstraat en Leegtestraat in Ruddervoorde vinden de eerste twee weken van juli wegenwerken plaats. De doorgang voor het verkeer is er beperkt.

De voetpaden in de Kanunnik Andriesstraat werden enkele maanden geleden aangepakt en nu is de rest van de straat aan de beurt. Tussen maandag 1 en vrijdag 12 juli wordt de wegversmalling ter hoogte van basisschool De Verwondering weggenomen. In de plaats worden twee verkeersremmers met voorrangsregeling geplaatst als proefopstelling. Waar nodig worden de greppels langs de weg hersteld en tot slot wordt ook het asfalt vernieuwd. De woningen en handelszaken langs de Kanunnik Andriesstraat blijven bereikbaar, maar de doorgang voor het verkeer kan bemoeilijkt worden door machines die op de rijbaan staan. Enkel tijdens het asfalteren wordt de straat volledig afgesloten. Een exacte datum daarvoor is nog niet gekend. De aannemer combineert de werken in de Kanunnik Andriesstraat met werken in de nabijgelegen Leegtestraat. Daar wordt het asfalt over een afstand van tien meter vanaf de Torhoutsestraat opnieuw aangelegd. Tijdens de asfalteringswerken zal de Leegtestraat enkel bereikbaar zijn via de Groenstraat en Vlasbloemstraat.