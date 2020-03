Mildere straf voor kopstuk van Georgische inbrekersbende met bijna 100 feiten op de teller Siebe De Voogt

09 maart 2020

14u36 0 Oostkamp Het kopstuk van een Georgische inbrekersbende met bijna 100 feiten op de teller heeft in de Brugse rechtbank een mildere straf gekregen. De rechter gaf Ramaz P. (39) 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Eerder werd hij nog veroordeeld tot 5 jaar effectief.

De inbrekersbende pleegde tussen 2012 en 2015 liefst 73 inbraken en 22 inbraakpogingen. De bal ging aan het rollen, toen in september 2012 een Oostkampenaar enkele inbrekers opmerkte in z’n woning. Via hun nummerplaat konden de speurders geleidelijk aan de organisatie in kaart brengen. Eind maart 2013 werden in Beernem opnieuw enkele leden op heterdaad betrapt bij een inbraak. In de haven van Antwerpen werden een maand later zes containers in beslag genomen met mogelijk gestolen spullen aan boord. Een deel van het materiaal was volgens de verdediging indertijd eigendom van de Azerbeidzjaanse ambassadeur in Frankrijk en van een Georgische diplomaat.

De eigenlijke inbrekers kwamen op het proces in het voorjaar van 2016 niet opdagen. De meesten kregen bij verstek effectieve celstraffen van 2 jaar. De kopstukken kregen 5 jaar opgelegd. Ramaz P. (39) was één van hen. Hij werd volgens zijn advocaat Mathieu Langerock recent opgepakt in Athene. “Mijn cliënt was op doorreis naar België”, pleitte hij. “Op het moment van de feiten woonde hij met z’n vrouw en kind al in ons land. Hij had hier asiel aangevraagd.”