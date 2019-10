Meer dan 1 op 5 bestuurders te snel bij grootschalige controles in Beernem, Loppem en Moerbrugge Siebe De Voogt

14 oktober 2019

15u07 0 Oostkamp Bij snelheidscontroles in Beernem, Loppem en Moerbrugge heeft zaterdag meer dan 1 op 5 bestuurders te snel gereden. Dat meldt de lokale politie Het Houtsche. Spijtige uitschieter was de Autobaan in Loppem, waar bijna 30 procent een snelheidsovertreding beging.

In totaal zijn zaterdag door de lokale politie Het Houtsche 779 bestuurders gecontroleerd. 174 onder hen, of 22 procent, reed te snel. Enig lichtpuntje was het feit dat geen enkele snelheidsovertreding van die aard was dat een rijbewijs onmiddellijk moest worden ingetrokken. De politie controleerde in de loop van de dag op drie plaatsen. Triest dieptepunt bleek de Autobaan in Loppem. Daar kwamen 400 wagens voorbij de flitscamera. Liefst 119 bestuurders drukte te hard het gaspedaal in. In de Parkstraat in Beernem reden dan weer 31 bestuurders op 190 te snel, ofwel 16 procent. Tot slot zijn langs de Oedelemsestraat in Moerbrugge 189 voertuigen gecontroleerd. Daar werden 24 snelheidsovertredingen begaan, goed voor een dikke 12 procent.