Mecanicien schrikt zich een bult wanneer hij kat in de motorkap vindt: “Dier was erg getraumatiseerd” Bart Boterman

27 september 2019

15u55 22 Oostkamp Een mecanicien van de garage Pieters Auto’s in Oostkamp schrok zich vrijdagmorgen een bult toen hij na een testrit de motorkap van een Audi opende. In de motorkap zat namelijk een jonge kat. “Maar het beestje was heel getraumatiseerd. Het is een raadsel hoe het in de motorkap terecht kwam", vertelt Sophie Gilté van de garage.

Een klant uit Oostende was vrijdagmorgen met de Audi naar de garage in de Handelsstraat in Oostkamp gereden om een probleem met de wagen te laten herstellen. Een mecanicien maakte rond 9 uur eerst een testrit in de buurt en opende daarna de motorkap in de garage. Een kat zat volledig verstijfd en doodsbang tussen de motor en de koelvloeistof. “Toen onze mecanicien het dier wilde pakken, krabbelde en rende het weg”, getuigt Sophie Gilté.

Getraumatiseerd

“Het dier was zo danig bang en getraumatiseerd dat het bovenop een stapel banden van vier meter hoog kroop en daarna pardoes naar beneden viel, niet eens op de pootjes. Het zag er een harde klap uit. Het heeft daarna nog een poos geduurd vooraleer we de kat konden pakken om in een transportkooi te steken. Uiteindelijk is het beestje wat gekalmeerd en konden we het vastnemen. Het gaat dus niet om een wilde straatkat", aldus Sophie.

Niet gechipt

Waar de kat in de motorkap kroop, is onduidelijk. “Onze klant heeft niets gemerkt, dus we weten niet of het dier in Oostende of in Oostkamp in de motorkap is gekropen. Ook hoe, is een raadsel. In elk geval moet het doodsangsten hebben uitgestaan tijdens het rijden. Een kennis is de kat komen ophalen om te zien of het dier gechipt is, maar dat is niet het geval. Na een dierenartsbezoek is het beestje opgevangen bij een gastgezin van Kat Zoekt Thuis. Het gaat blijkbaar om een kattin. Ze heeft wel koorts en herstelt nu. We hopen dat de eigenaar zijn katje herkent”, besluit Sophie Gilté.