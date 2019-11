Marcellus (98) en Cecilia (96) al 75 jaar gelukkig getrouwd Siebe De Voogt

24 november 2019

10u35 0 Oostkamp Marcellus Vande Walle (98) en Cecilia Vantieghem (96) uit Ruddervoorde zijn 75 jaar getrouwd en vierden zaterdag hun albasten jubileum in rusthuis Ter Luchte. “Ze voelen zich nog goed en zijn nog elke dag samen”, vertelt dochter Annie.

Marcellus en Cecilia stapten op 23 november 1944 in het huwelijksbootje. Ze kenden elkaar al een tijdje, want ze woonden tijdens hun jeugd niet ver van elkaar in Ruddervoorde. Na hun huwelijk ging het koppel in de Bergenstraat wonen. Marcellus werkte zijn hele leven in de metaalsector, bij Staalbouw Verhaeghe. Zijn echtgenote was aan de slag als arbeidster bij brouwerij De Gomme. Samen hebben ze één dochter Annie (70) en ondertussen ook één kleinkind en twee achterkleinkinderen. Marcellus en Cecilia vierden zaterdag met hun familie feest in rusthuis Ter Luchte in Ruddervoorde. “Papa verblijft er in een serviceflat”, vertelt hun dochter. “Mama kreeg wat gezondheidsproblemen en zit sindsdien in het rusthuis zelf. Ze wordt elke dag om 14 uur nog opgehaald door papa. Samen brengen ze de namiddag door in zijn flatje en om 19 uur brengt hij mama terug naar het rusthuis.”