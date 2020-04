Man krijgt voorwaardelijke celstraf nadat hij zijn neefje meermaals misbruikte tijdens vakanties bij oma Siebe De Voogt

06 april 2020

14u53 0 Oostkamp Een 42-jarige man uit Middelkerke heeft een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar gekregen voor het jarenlange misbruik van zijn neef. De feiten vonden plaats tijdens vakantieperiodes tussen 2004 en 2011, maar pas in 2018 diende het slachtoffer klacht in. “Ik heb jarenlang gezwegen, omdat we een hechte familie waren”, Een 42-jarige man uit Middelkerke heeft een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar gekregen voor het jarenlange misbruik van zijn neef. De feiten vonden plaats tijdens vakantieperiodes tussen 2004 en 2011, maar pas in 2018 diende het slachtoffer klacht in. “Ik heb jarenlang gezwegen, omdat we een hechte familie waren”, vertelde K. in de rechtbank.

De 24-jarige man uit Oostkamp stapte op 12 februari 2018 naar de politie. Hij diende klacht in tegen zijn oom, omdat die hem tussen 2004 en 2011 had misbruikt. De feiten speelden zich volgens het slachtoffer af op skivakantie in Oostenrijk, tijdens zomertripjes in Nederland of tijdens logeerpartijtjes bij zijn oma. Meestal deelde hij een kamer met zijn oom. “Het misbruik startte toen mijn cliënt 9 jaar oud was”, pleitte Joke Vanbelle, de advocate van K. “Het begon onschuldig met samen slapen, maar geleidelijk aan werd hij betast onder zijn kledij. Uiteindelijk kwam het ook tot orale seks.”

Gezwegen

Jarenlang verzweeg K. het misbruik. Pas na zijn ontslag bij het familiebedrijf stapte hij naar de politie. “Ik heb al die tijd gezwegen, omdat we een hechte familie waren”, vertelde hij daarover vorige maand in de rechtbank van Brugge. Volgens de gerechtspsychiater pleegde zijn oom de feiten vanuit een affectief-emotionele problematiek. Alles zou teruggaan tot het moment waarop zijn vader het gezin verliet. B.S. was op dat moment 14 jaar oud. De man gaf het misbruik tijdens zijn verhoor grotendeels toe. Hij ging zelf hulp zoeken en moet die begeleiding nu verderzetten. Aan het slachtoffer en zijn ouders moet de man in totaal bijna 10.000 euro schadevergoeding betalen.

Opvallend genoeg stond K. zelf ook terecht, samen met zijn stiefvader en diens kameraad. Zij zouden de beklaagde in de loop van 2018 belaagd hebben en bedreigd met de dood. In zijn straat werden onder meer flyers gebust, die de buren waarschuwden dat er een pedofiel in hun straat woonde. De rechter achtte het maandagmorgen echter niet bewezen dat het drietal achter die belaging zat en sprak hen dan ook over de ganse lijn vrij.