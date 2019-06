Man krijgt opnieuw 37 maanden cel, nadat hij vier jaar geleden politiemotard toetakelde tijdens Parochianenkoers Siebe De Voogt

06 juni 2019

13u44 9 Oostkamp Een 34-jarige Bruggeling die in 2015 een politiemotard aanviel op de Parochianenkoers in Oostkamp, heeft opnieuw 37 maanden gevangenisstraf gekregen. De man werd dit voorjaar opgepakt in Griekenland en had om een mildere straf gevraagd.

De zware feiten deden zich voor op 6 september 2015. Die dag trok de Parochianenkoers door het centrum van Oostkamp. Politiemotard Ruben Braeckevelt (34) uit Oostkamp regelde het verkeer ter hoogte van de Molenstraat. Silvester L. (34) uit Brugge kwam aan hoge snelheid aangereden en weigerde te stoppen voor de agent van de politiezone Het Houtsche. Hij scheurde weg, waarop de motard de achtervolging inzette. Hij kon de vluchtende bestuurder staande houden ter hoogte van de Loppemsestraat. Samen met zijn passagier drong hij de politiemotard met zijn rug tegen een muur. Ze namen zijn matrak en radio af en begonnen hem harde vuistslagen te geven op zijn helm, die door de impact van het geweld zelfs barsten vertoonde. Silvester L. werd op 26 oktober 2017 bij verstek veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 37 maanden. Hij was lange tijd spoorloos om z’n celstraf uit te zitten, maar kon op 9 maart toch worden opgepakt bij een paspoortcontrole in Griekenland.

In de gevangenis tekende L. verzet aan tegen die straf. Zijn advocate vroeg aan de rechtbank om haar cliënt een werkstraf op te leggen. “Zijn vertrek naar Griekenland zorgde in de zomer van 2017 voor een ommekeer”, pleitte ze. “Hij heeft er leren werken aan zichzelf. Mijn cliënt kampte op het moment van de feiten met een alcoholverslaving. De drank zorgde ervoor dat hij niet de persoon was, die hij op vandaag wel is.” De rechter ging donderdagmorgen niet in op de vraag van Silvester L. Hij bevestigde de straf die de Bruggeling 1,5 jaar geleden kreeg en beval opnieuw zijn onmiddellijke aanhouding.