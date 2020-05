Maand lang tijdelijke verkeerslichten tussen Oostkamp en Hertsberge Siebe De Voogt

08 mei 2020

08u59 0 Oostkamp Het verkeer tussen Oostkamp en Hertsberge zal een maand lang geregeld worden met tijdelijke verkeerslichten. De oorzaak zijn wegenwerken in de Lodistraat.

Vanaf dinsdag wordt het wegdek hersteld ter hoogte van het kruispunt met de Papenvijversstraat. De heraanleg is een onderdeel van de riolerings- en bedijkingswerken in het Kampveld. Het rijvak in de rijrichting van Oostkamp zal tot maandag 8 juni niet berijdbaar zijn. Het verkeer in de Lodistraat wordt tot dan geregeld met tijdelijke verkeerslichten. Tijdens de werken zal de Hazelaarstraat zowel voor autoverkeer als fietsers enkel bereikbaar zijn via de Stuiversstraat of de kant van de Stuivenbergstraat. Wegrijden uit de Papenvijversstraat zal enkel mogelijk zijn via het bedrijventerrein Kampveld.

