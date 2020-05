Maak nu online een afspraak bij de gemeentelijke diensten Siebe De Voogt

16 mei 2020

11u25 0 Oostkamp De gemeentelijke diensten in Oostkamp werken tijdens de coronacrisis enkel op afspraak. Heel wat van die afspraken kunnen nu online gemaakt worden. Bovendien is het digitaal loket van Burgerzaken vernieuwd, waardoor documenten voortaan online kunnen verkregen worden.

Voor de dienstverlening van Burgerzaken, Onthaal en Ruimtelijke Ordening is het voortaan mogelijk om voor heel wat producten online een afspraak te maken. De inwoners kunnen zo kiezen wanneer een afspraak het best past en bovendien wint de betrokken dienst heel wat tijd bij de verwerking van de boeking. Een afspraak maken kan via de website van de gemeente, maar is niet verplicht. Wie dat wil, kan nog steeds telefonisch een plaatsje reserveren of per mail.

Ook het digitaal loket van de dienst Burgerzaken is sinds deze week overigens vernieuwd. De aanvraag van heel wat documenten kan voortaan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 volledig digitaal worden afgehandeld. Het gaat onder meer om attesten voor gezinssamenstellingen, wettelijke samenwoningen of van geboorten en huwelijken. Inwoners die het vernieuwde e-loket willen gebruiken, moeten zich online identificeren via een eID-kaartlezer, een account op ItsMe of met een beveiligingscode. Wie dit niet kan, moet eerst een online formulier invullen met zijn gegevens.