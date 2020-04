Lukas (17) gaat 400 kilometer op de rollen rijden voor de strijd tegen corona: “De lessen? Die volg ik van op mijn fiets” Siebe De Voogt

20 april 2020

17u43 1 Oostkamp De 17-jarige Lukas Steelandt uit Oostkamp gaat donderdag 400 kilometer op de rollen rijden op het onlineplatform Zwift. Hij wil met zijn actie geld inzamelen voor de strijd tegen corona en meer bepaald voor het Rode Kruis Vlaanderen. “Ik heb die dag twee uur les, maar die volg ik wel vanop m’n fiets”, lacht de jongeman.

Lukas Steelandt (17) kwam op Instagram in contact met Mark Beaumont. De Brit fietste drie jaar geleden de wereld rond in amper tachtig dagen en heeft daarmee het wereldrecord op z'n naam staan. “Ik had gelezen dat Mark een actie op poten wilde zetten om geld in te zamelen voor de strijd tegen corona”, vertelt Lukas. “80 mensen zouden elk 385 kilometer virtueel fietsen en daarmee samen rond de wereld fietsen. Ik wilde meedoen, maar Mark vertelde me dat de actie eigenlijk alleen voor Britten bedoeld was. Hij stelde me voor om in België iets gelijkaardigs op poten te zetten.”

Himalaya

Donderdag gaat Lukas op z'n eentje 400 kilometer afleggen: op de rollen en op het onlineplatform Zwift. Een heuse onderneming, waarvoor hij om 5 uur ‘s ochtends opstaat. “Ik heb wel wat ervaring met endurance”, vertelt hij. “Twee weken geleden legde ik virtueel een tocht met 8.848 hoogtemeters af in 13 uur en 20 minuten: de hoogte van de Himalaya. Nu hoop ik de 400 kilometer af te leggen in een kleine twaalf uur. Het voordeel van rijden op Zwift is dat je sommige nadelen wegvallen, zoals de wind. Ik heb al meer dan een jaar ervaring met het rijden op de rollen, dus dat moet wel lukken. Ik heb donderdag twee uur les online, maar die zal ik wel vanop m’n fiets volgen.”

Lukas wil met z'n actie 1 euro per gereden kilometer inzamelen. Doneren kan op de website https://www.doneerdoel.nl/actie/2541/400km-virtueel-fietsen-voor-corona. Wie zijn tocht donderdag wil volgen, kan dat vanaf 5 uur via een livevideo op YouTube. De link naar de livestream wordt geplaatst op de website van de inzamelactie (zie hierboven, red.).