Lucien en Rose-Anne vieren diamanten huwelijk Siebe De Voogt

02 juli 2019

08u38 0 Oostkamp Lucien De Voogt (84) en Rose-Anne Allemeersch (80) uit de Kwadeplasstraat in Oostkamp vierden onlangs hun diamanten huwelijk in salons Den Otter in Zedelgem.

Het koppel gaf elkaar op 19 juni 1959 het jawoord. Lucien werkte vroeger als timmerman bij De Baecke en Kamiel Van Maele. Rose-Anne was jarenlang aan de slag als naaister in kledingwinkel Vomac. Beiden zetten zich ook jarenlang belangeloos in als vrijwilliger in ’t Gezelletje en waren actieve leden bij Okra. Rose-Anne en Lucien hebben samen drie kinderen, acht kleinkinderen en intussen ook twee achterkleinkinderen.