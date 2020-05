Lokale handelaars krijgen veiligheidskit van gemeentebestuur voor heropening Siebe De Voogt

07 mei 2020

12u22 0 Oostkamp Zoals bekend mogen de winkels maandag opnieuw hun deuren openen. Om dit veilig te laten gebeuren heeft het gemeentebestuur van Oostkamp gezorgd voor veiligheidskits met onder meer mondmaskers, handschoenen en handgel.

De gemeente Oostkamp wil de heropening van de lokale handelaars veilig laten verlopen en stelde daarom een gratis basis-veiligheidspakket op. In de kit zitten affiches, grondstickers, mondmaskers, handschoenen en ontsmetting voor de handen. Ze werden onder de handelaars bedeeld door Shopping Oostkamp en de plaatselijke Unizo-afdelingen van Oostkamp en Ruddervoorde-Waardamme. “Onze lokale handelaars hebben de voorbije weken al heel wat veerkracht getoond”, zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “Ze hebben gezocht naar oplossingen om hun klanten toch te kunnen bedienen, zoals afhaaldiensten of online shoppen. Toch is het tijd dat ze hun fysieke winkel terug kunnen openen. Dat moet zo veilig mogelijk verlopen en daarom hebben we de gratis basis-veiligheidskits voorzien. Ik reken ook op de burgerzin van de inwoners om alle maatregelen tijdens het shoppen in acht te nemen.”