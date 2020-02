Lodistraat vanaf volgende week twee maanden afgesloten door werken Siebe De Voogt

03 februari 2020

15u09 2 Oostkamp De Lodistraat in Hertsberge zal vanaf maandag 10 februari een tweetal maanden plaatselijk afgesloten zijn voor het verkeer. Aquafin voert rioleringswerken uit in de buurt van de Sint-Jansdreef.

Het verkeer moet tijdens de werken een omleiding volgen via de Proosdijstraat en Rapaertstraat. Fietsers kunnen normaal steeds door. Ook voor de gebruikers van het openbaar vervoer zullen de gevolgen voelbaar zijn. Bussen van De Lijn volgen een ander traject: komende van Ruddervoorde rijden zij via de Kraaiveldstraat, Molleree, Wingensestraat, Rapaertstraat en Proosdijstraat naar het Lodikruispunt. De haltes Beukendreef en Loca Labora worden tijdens de werken niet bediend. De halte Smisje wordt verplaatst naar de Kraaiveldstraat. De halte Kerk komt dan weer tijdelijk in de Rapaertstraat. Tijdens de werken zullen de handelszaken van Hertsberge steeds bereikbaar blijven. Als de weersomstandigheden het toelaten, moet alle hinder tegen halfweg april voorbij zijn.