Lodistraat ruim een week afgesloten door rioleringswerken Siebe De Voogt

28 oktober 2019

13u55 4 Oostkamp De Lodistraat zal van 4 tot en met 12 november plaatselijk afgesloten zijn voor het verkeer. Aquafin voert ter hoogte van de Struikheidestraat rioleringswerken uit.

Tijdens de werken moet het verkeer een omleiding volgen via de Proosdijstraat en Rapaertstraat. De Lijn volgt een ander traject, waardoor de haltes Beukendreef en Loca Labora niet bediend worden. De haltes Smisje en Kerk zullen worden verplaatst. Na de werken ter hoogte van de Struikheidestraat zal de Lodistraat later nog afgesloten worden aan de kruispunten met de Sint-Jansdreef en Molleree. Een exacte datum daarvoor is nog niet gekend.