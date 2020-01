Lingerie Ilse is Oostkampse ambassadeur van “Ik koop lokaal” Siebe De Voogt

24 januari 2020

15u24 0 Oostkamp 47 West-Vlaamse ondernemers werden door Ondernemerscentra West gekozen uit 300 kandidaten als ambassadeur van de campagne ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’. Voor Oostkamp kwam Lingerie Ilse als winnaar uit de bus.

Het was de tweede keer dat OC West, een organisatie die ondernemerschap stimuleert, de verkiezing organiseerde. Het wil daarmee het belang van lokaal kopen in de kijker zetten. Via www.ikkooplokaal.be probeerden meer dan 300 handelaars zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Ruim 18.000 mensen deden dat en de 47 met de meeste voorkeurstemmen achter hun namen kregen de titel.

Lingerie Ilse uit de Kortrijksestraat mag zich de Oostkampse ambassadeur noemen. “Wij helpen dames, heren en kinderen aan fantastische artikelen waarin je je goed voelt en gelukkig door het leven gaat. Lingerie, nachtkleding en ondergoed voor het ganse gezin. Bij ons is lingerie passen en kopen een beleving. Mensen voelen zich helemaal op hun gemak bij ons en kunnen in alle rust kiezen en passen. Elke koper krijgt bij ons ook een pakket feel good mee.”