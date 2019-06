Lichaam aangetroffen in kanaal Gent-Brugge-Oostende Siebe De Voogt

17 juni 2019

13u53 1 Oostkamp In het kanaal Gent-Brugge-Oostende is maandagvoormiddag het lichaam aangetroffen van een 78-jarige man nabij de brug van Steenbrugge in Oostkamp. Voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten.

Het waren voorbijgangers die omstreeks 10.30 uur iets verdacht opmerkten in het water en de hulpdiensten verwittigden. De Oostkampse brandweer en duikers van de brandweerpost Brugge snelden ter plaatse en troffen het levenloze lichaam aan van een 78-jarige man. Het jaagpad langs het kanaal werd afgesloten voor de vele fietsers en voetgangers en over het lichaam werd een tent geplaatst. Het onderzoek wees uit er geen kwaad opzet in het spel was en dat de man zichzelf van het leven beroofde.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.