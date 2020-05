Levensgevaarlijk: treinsurfer hangt minutenlang aan buitenkant, politie klist hem in volgend station Siebe De Voogt

29 mei 2020

18u55 0 Oostkamp In het station van Oostkamp is vrijdag in de late namiddag een treinsurfer opgepakt. De man had zich in Brugge tussen twee treinstellen verschanst, maar werd gelukkig gespot. Hij kon enkele minuten later worden opgepakt door de politie. “Dergelijke praktijken zijn levensgevaarlijk”, waarschuwt spoorbeheerder Infrabel.

Getuigen zagen om 17.26 uur in het station van Brugge hoe een man zich bij het vertrek verschanste tussen de twee voorste stellen van een IC-trein met bestemming Antwerpen. Volgens spoorbeheerder Infrabel ging het om een zogenaamd Desiro-model: de dubbeldektrein met het afgeronde dak.

Voor de kick?

“Bij dergelijke treinen zijn verscheidene stellen aan elkaar gekoppeld, maar is het niet mogelijk voor reizigers om zich van het ene stel naar het andere te begeven", vertelt woordvoerder Thomas Baeken. “Achter elk stel zijn voettreden en handvaten voor het onderhoudspersoneel. Die man moet daarop zijn gaan staan.”

Deze trein was wellicht nog niet op volle snelheid, maar zelfs bij 30 à 40 kilometer per uur kunnen de gevolgen al desastreus zijn als je naar beneden valt Thomas Baeken, spoorbeheerder Infrabel

Het seinhuis van Infrabel werd meteen over de treinsurfer verwittigd. De trein hield vier minuten na het vertrek in Brugge uitzonderlijk halt in het station van Oostkamp, zodat de politie kon tussenkomen. Agenten konden de treinsurfer uiteindelijk op het perron in de boeien slaan en namen hem mee voor verhoor. Of de man zijn stunt uithaalde voor de kick of het om een in paniek geslagen zwartrijder ging, is nog niet duidelijk.

Zware boetes

Zeker is wel dat hem zware boetes boven het hoofd hangen, die kunnen variëren van honderden tot zelfs duizenden euro’s. “De bewuste trein is met 22 minuten vertraging vertrokken uit het station van Oostkamp en ook een kruisende trein liep 15 minuten vertraging op”, stelt Baeken. “Mogelijk kunnen de kosten van die vertraging ook op de man verhaald worden. Treinsurfen valt onder dezelfde categorie als spoorlopen. Het is dan ook een levensgevaarlijke praktijk. Deze trein was wellicht nog niet op volle snelheid, maar zelfs bij 30 à 40 kilometer per uur kunnen de gevolgen al desastreus zijn als je naar beneden valt.”