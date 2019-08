Levenloos lichaam van man aangetroffen in kanaal bij brug van Moerbrugge Siebe De Voogt

15 augustus 2019

15u52 0 Oostkamp In het kanaal Gent-Brugge-Oostende is dinsdagavond ter hoogte van de brug in Moerbrugge het levenloze lichaam van een man aangetroffen. Volgens het Brugse parket zijn er voorlopig geen tekenen van kwaad opzet.

Het stoffelijk overschot zou rond 22 uur zijn opgemerkt door een voorbijvarend bootje. Meteen snelden de hulpdiensten ter plaatse. Duikers van de brandweer haalden het lichaam op het droge. Voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. Hoe lang het lichaam al in het water lag, is nog niet duidelijk. Volgens het Brugse parket kon de man ook nog niet geïdentificeerd worden. Vrijdag vindt een lijkschouwing plaats. “Op het eerste zicht waren er geen tekenen van geweld waar te nemen", klinkt het. Even werd gedacht dat het lichaam dat aangetroffen werd, dat van een man was die in mei verdween. Al snel werd echter duidelijk dat het niet om de vermiste ging.