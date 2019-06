Legendaledreef wordt heraangelegd met nieuw wegdek en drie verkeersremmers Siebe De Voogt

21 juni 2019

14u26 0 Oostkamp De gemeenteraad in Oostkamp heeft een plan goedgekeurd voor de heraanleg van de Legendaledreef. Het wegdek wordt vernieuwd en er komen op drie plaatsen verkeersremmers om de snelheid van de wagens naar beneden te halen.

Het wegdek in de Legendaledreef is al enige tijd in slechte staat en aan een opknapbeurt toe. Naast de rijbaan worden ook de greppels en voetpaden opnieuw aangelegd. Om de verkeersveiligheid in de straat te vergroten komen op drie plaatsen verkeersremmers en waar nodig worden extra parkeerplaatsen voorzien. Studiebureau Lobelle maakte een ontwerpplan op voor het project, dat donderdag door de gemeenteraad werd goedgekeurd. De kosten van de werken worden geraamd op 502.970,55 euro, inclusief btw. De gemeente gaat nu op zoek naar een aannemer. Verwacht wordt dat de werken eind dit jaar of in het voorjaar van 2020 kunnen van start gaan. Naast de rijbaan zal ook de openbare verlichting in de Legendaledreef door Fluvius worden vernieuwd naar led-verlichting. Dat dossier komt in september voor de gemeenteraad.