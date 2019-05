Leerlingen VBS De Vaart blazen bellen voor rookvrije speeltuintjes Siebe De Voogt

14u44 0 Oostkamp De leerlingen van Vrije Basisschool De Vaart in Moerbrugge hebben dinsdagnamiddag deelgenomen aan de Bellenblaasactie van de beweging Generatie Rookvrij. Ze ijverden daarmee voor rookvrije speelomgevingen.

In het kader van de Werelddag zonder Tabak, komende vrijdag, organiseerde de beweging Generatie Rookvrij dinsdag een Bellenblaasactie. Tien basisscholen uit de verschillende Belgische provincies bliezen symbolisch bellen in hun favoriete speeltuin in de buurt. Ook de leerlingen van Vrije Basisschool De Vaart in Moerbrugge droegen hun steentje bij. Ze riepen het gemeentebestuur op om zoveel mogelijke speelomgevingen rookvrij te maken. “Elke week beginnen in België honderden jongeren te roken”, stelt Generatie Rookvrij. “Als kinderen anderen zien roken, wekt dit de indruk dat roken een normaal en aangenaam onderdeel is van het leven. Toch wordt vandaag nog altijd gerookt op plaatsen waar kinderen en jongeren komen, zoals in speeltuinen. Wij vragen dat roken niet meer gebeurt in het zicht van kinderen. De volgende regeringen moeten werk maken van een eerste rookvrije generatie.