Leerlingen van Klimop zamelen geen geld in voor Warmste Week, maar gaan zélf helpen bij sociale organisaties Siebe De Voogt

19 december 2019

20u13 44 Oostkamp De freinetschool Klimop uit Oostkamp besliste dit jaar om het tijdens de Warmste Week over een andere boeg te gooien. In plaats van geld in te zamelen voor het goede doel gingen de leerlingen zélf meehelpen in verschillende sociale organisaties in de gemeente.

De Klimop-kinderen toonden dit jaar hun goed hart door kennis te maken met verschillende goede doelen in Oostkamp, hun werking te leren kennen en vervolgens ook zélf de handen uit de mouwen te steken. Ze gingen onder meer langs bij ‘t Gezelletje, het Kruimelcafé, het Witte Huis en woonzorgcentrum Sint-Jozef. Het project kreeg de toepasselijke naam “Warmste Werf” en kende donderdagnamiddag z’n apotheose op de speelplaats van de school. De leerlingen konden hun eigen verzoeknummers aanvragen in een mini-glazen huis en gaven het beste van zichzelf tijdens verschillende optredentjes. Tussendoor brachten ze aan de ouders en grootouders verslag uit over “de werf” waar ze een handje toestaken en de activiteiten die ze er organiseerden.