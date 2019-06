Leerlingen Sint-Pieter spelen opnieuw hele voormiddag op straat Siebe De Voogt

26 juni 2019

14u41 0 Oostkamp De leerlingen van de Vrije Basisschool Sint-Pieter hadden woensdagvoormiddag opnieuw de hele Marechalstraat voor zich. Als afsluiter van de STRAP-dagen (stappen of trappen naar school, red.) werd de straat verkeersvrij gemaakt voor de spelende kinderen.

De Sint-Pieterschool organiseert de STRAP-dagen al enkele jaren. Met de actie willen ze aandacht vragen voor de verkeersveiligheid in de omgeving. “Als school vinden we de verkeersleefbaarheid van de schoolomgeving heel belangrijk. Doel van de STRAP-dagen is leerkrachten, ouders en kinderen aanmoedigen om op een duurzame en veilige manier naar school te komen. Wie te voet of met de fiets kwam, werd beloond. Ouders die hun kinderen toch met de wagen brachten, werden gestimuleerd om wat verder te parkeren en het laatste stukje naar de school te voet af te leggen. Dergelijke actie is niet alleen goed voor het milieu en de gezondheid, het maakt ook de onmiddellijke omgeving van de schoolpoort veel leuker en veiliger.” Als beloning voor hun inspanningen, mochten de kinderen woensdagmorgen vrij op straat spelen. Voor de gelegenheid werd in de Marechalstraat ook een springkasteel geplaatst. Schepen Els Roelof (CD&V) kwam de afsluiter van de STRAP-dagen plechtig openen.