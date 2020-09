Kurt Delaere niet helemaal tevreden na te verwachten bekerverlies SV Oostkamp: “Blijf achter met dubbel gevoel” Bert Denolf

07 september 2020

16u38 0 Oostkamp Een week na de vlotte overwinning tegen tweedeprovincialer WS Houthulst wachtte derdenationaler SV Oostkamp in de tweede ronde van de Croky Cup met Eendracht Aalst een zwaardere tegenstander. De ambitieuze Oost-Vlaamse tweedenationaler liep snel uit tot een 0-5-voorsprong, maar in de tweede helft kon Oostkamp de schade beperken en drie keer tegen prikken. Te weinig om het tij te keren, maar het team van Kurt Delaere toonde na de pauze wel dat het zich weerbaar kan opstellen na een ruime achterstand.

“De waardeverhoudingen tussen ons en Aalst hebben ons te veel parten gespeeld in de eerste helft”, analyseert de oefenmeester van Oostkamp. “Wij zijn als promovendus nieuw in derde nationale, terwijl Aalst al jaren een sterkhouder is in tweede nationale en de promotie naar de hoogste nationale reeks ambieert. Wij begonnen met iets te veel respect en gaven zo te veel ruimte prijs, met vier tegendoelpunten tot gevolg. Tijdens de pauze voerde ik enkele tactische wijzigingen door. Ondanks een vroeg tegendoelpunt op een stilstaande fase, stonden we veel steviger op onze benen in de tweede helft. We voetbalden enkele mooie kansen bij elkaar en konden zo nog drie keer scoren in korte tijd. Aalst werd zenuwachtig, maar we verkwanselden twee grote mogelijkheden op de 4-5. Daardoor blijf ik achter met een dubbel gevoel.”

“Enerzijds was onze eerste helft echt niet goed, maar anderzijds hebben we na de pauze getoond dat we onze plaats waard zijn in het nationale voetbal”, meent Delaere. “In Oostkamp zijn we erg trots dat we een traditieclub als Aalst mochten ontvangen en het hen moeilijk wisten te maken. De vierhonderd aanwezige supporters hebben een mooie wedstrijd gezien.”

Competitiestart

De rood-witte formatie heeft nog twee weken tijd om zich klaar te stomen voor de eerste competitiewedstrijd, op verplaatsing bij SK Lochristi. “Uiteraard zijn er nog werkpunten, maar we weten waartoe we in staat zijn. Ik denk niet dat we, zoals twee seizoenen geleden, meteen weer naar provinciale zullen degraderen. De kern van toen is niet veel gewijzigd en is op enkele posities versterkt. De spelers zijn intussen ook twee jaar rijper. Er zit nu ook meer maturiteit en realisme in ons spel, zonder dat we ons verzorgd en aanvallend voetbal-DNA overboord gooien”, besluit Delaere.